Выплату в 10 тыс. рублей до конца следующей недели получат 30,7 млн пенсионеров

Свыше 30,7 млн жителей России, получающих пенсию на банковскую карту, получат выплату в 10 тыс. рублей уже до конца следующей недели. Еще около 12,7 млн человек начнут получать деньги с 3 сентября. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

«Те граждане, которые имеют банковскую карту и получают пенсию на соответствующую банковскую карту, получат выплату уже в конце следующей недели. Такую выплату получат в конце следующей недели 30,7 млн человек», – цитирует министра ТАСС.

По словам Котякова, другая категория пожилых людей, получающих пенсию на дом, с помощью почты, начнут получать единовременную выплату с 3 сентября. Таких россиян свыше 12,7 млн человек.

Котяков уточнил, что пенсионерам не потребуется предоставлять какие-либо документы, собирать справки или заполнять заявления. Все необходимые данные для начисления средств в Пенсионном фонде уже есть.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами списка кандидатов от «Единой России» на выборах в Госдуму предложил произвести единовременные социальные выплаты пенсионерам (по 10 тыс. рублей) и военнослужащим (по 15 тыс. рублей).