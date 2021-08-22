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22 августа 2021  14:50

Путин предложил выплатить военнослужащим по 15 тыс. рублей

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Российским военнослужащим нужно установить единовременную выплату размером около 15 тыс. рублей. С таким предложением выступил на встрече с представителями «Единой России» Президент РФ Владимир Путин.

«Думаю, будет справедливым осуществить единовременную выплату военнослужащим по результатам этого года. В среднем ... 15 тысяч рублей», — цитирует главу государства РИА Новости. 

Путин уточнил, что средства необходимо выделить всем категориям военных.

Также во время встречи он предложил установить единовременную выплату для пенсионеров. 

#владимир путин
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