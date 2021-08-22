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22 августа 2021  14:10

Путин предложил выплатить пенсионерам дополнительно по 10 тыс. рублей

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На встрече с представителями партии «Единая Россия» Президент РФ Владимир Путин предложил установить единовременную выплату в 10 тыс. рублей для пенсионеров. 

Он отметил, что установленная прибавка к пенсии «подъедается» инфляцией и ее недостаточно. По его словам, власти исходили из того, что увеличение пенсий на 1 тыс. рублей каждый год будет превышать инфляцию, но на сегодня ее уровень выше прогнозов, передает РИА Новости.

«Я просил бы „Единую Россию“, когда она сформирует соответствующую фракцию в Думе, определенным образом отреагировать, и предлагаю дополнительно выплатить пенсионерам в этом году, осуществить разовую выплату в размере 10 тыс. рублей», — резюмировал российский лидер. 

Он добавил, что данная мера должна коснуться всех категорий пенсионеров.

#единовременные выплаты #владимир путин
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