Вынужденные переселенцы с Донбасса встретились в Челнах с бойцами СВО

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Вынужденные переселенцы из Луганской и Донецкой народных республик встретились с военнослужащими в санатории «Жемчужина» Набережных Челнов. Бойцы рассказали о том, как проходит их служба, о жизни на передовой.

Переселенцы были вынуждены покинуть свои дома из-за того, что на протяжении многих лет жили под обстрелами. Сейчас в санатории живут 84 человека. Дети посещает образовательные учреждения, взрослые трудоустроены. О тех страшных днях они вспоминают с содроганием.

«Мой город с 2014 года держал оборону. Ситуация сильно обострилась в 2022 году, и в соседний дом попала „Точка-У“. Дом полностью разрушился. Все погибли. Мой сын говорит: „Мам, когда уже мы уедем?“ Я приняла решение уезжать», — рассказала Наталья из Донецка.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Для меня очень тяжела была политика современной Украины: не приняли русский язык вторым государственным и вообще было давление на русских. А когда однажды в дверь постучались, я спросила: „Кто там?“, и я услышала: „Освободители!“, я была рада, просто прыгала до потолка. Они помогали, они давали продукты, они помогали по хозяйству. Они дали сухого горючего, потому что было очень холодно. Я просто очень благодарна России», — поделилась своей историей вынужденная переселенка из Мариуполя Елена Ерёменко.

Директор санатория «Жемчужина» Елена Шуралева рассказала, что жители санатория испытывали страх из-за прилетающих мимо самолетов, от разрывов грома. «Теперь это мирное время благодаря тому, что ребята встали на защиту нашей страны, на защиту наших сограждан. Мы желаем нашим ребятам обязательно вернуться с Победой. Мы знаем, что эта Победа будет. Мы стоим за ними крепкой стеной, и мы просто хотим, чтобы они были дома», — отметила челнинка.

Сами военнослужащие уверены, что обязательно вернутся домой живыми и здоровыми, с Победой. Рассказали они и о том, почему отправились на передовую.

«В сентябре 2022 года была объявлена частичная мобилизация, как и все нормальные люди, я пошел защищать наш дружественный украинский народ», — рассказал о своем решении военнослужащий с позывным Зверь.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Отец семерых детей. Изначально, с самого начала эта ситуация мне небезразлична, поэтому я принял решение, что это мой долг. Я подписал контракт», — сказал боец с позывным Татарин.

Военный с позывным Казначей подписал контракт 26 сентября 2023 года.

«Принял решение из-за того, что творится с мирными жителями. Решил вступить в специальную военную операцию, чтобы помочь», — объяснил военнослужащий.

Завершилась встреча благодарностями, объятиями, пожеланиями, чтобы наши военнослужащие вернулись домой живыми, здоровыми, с победой.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.