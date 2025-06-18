Вынесли приговор казанцу, убившему женщину и спрятавшему тело в машине Гоши Куценко

В Москве вынесли приговор по делу об убийстве женщины на Кутузовском проспекте. Ранее судимого 30-летнего казанца Альберта Абдуллина приговорили к 13 годам колонии. Об этом сообщает телеграм-канал судов общей юрисдикции Москвы.

«Приговором Дорогомиловского районного суда города Москвы Абдуллин Альберт Игоревич признан виновным <...> назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», – указано в сообщении.

Как передает ТАСС, суд также удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны в части расходов на похороны убитой (20,5 тыс. рублей) и за моральный ущерб (3 млн рублей).

Напомним, трагедия произошла 19 января на Кутузовском проспекте в Москве. В результате возникшего конфликта Абдуллин несколько раз нанес удары ножом своей приятельнице. От полученных травм женщина скончалась. После этого мужчина переместил тело убитой в салон автомобиля «ЗАЗ-968», который, как выяснилось, принадлежит знаменитому актеру Гоше Куценко.

Бывший одноклассник Абдуллина рассказал «Татар-информу», что ранее тот жил в Казани, воспитывался в детском доме и вел маргинальный образ жизни, подробнее – в материале.