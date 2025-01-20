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В автомобиле актера Гоши Куценко нашли убитую женщину
В раритетном «Запорожце», который принадлежит актеру Гоше Куценко, обнаружено изрезанное тело женщины, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Подозреваемый в убийстве мужчина 1994 года рождения задержан. Отмечается, что ранее он уже был судим.
Как сообщают в столичном СК, трагедия произошла в ночь на 19 января на Кутузовском проспекте в Москве. Согласно версии следствия, нетрезвый мужчина поссорился со знакомой и дважды нанес ей удар ножом. Женщина скончалась на месте происшествия, после чего злоумышленник поместил ее тело в припаркованный рядом автомобиль.
В ходе следственных действий столичные следователи предъявили задержанному обвинение в убийстве. Во время допроса мужчина полностью признал свою вину. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.
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