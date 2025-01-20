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Знакомый рассказал о казанце, убившем женщину в Москве и спрятавшем тело в авто Куценко
Сегодня стало известно, что в автомобиле актера Гоши Куценко в Москве обнаружено изрезанное тело женщины. По версии следствия, трагедия произошла в ночь на 19 января на Кутузовском проспекте.
Позднее в правоохранительных органах сообщили о задержании подозреваемого. Им оказался 30-летний уроженец Казани Альберт Абдуллин. Об этом «Татар-информу» сообщил его бывший одноклассник, узнавший Абдуллина по видеоролику, размещенному следователями.
Он рассказал, что Альберт Абдуллин ранее жил в Казани, воспитывался в детском доме и вел маргинальный образ жизни.
По словам собеседника агентства, в школьные годы Альберт Абдуллин был нелюдим и плохо общался со сверстниками. Был воспитанником одного из детских домов в Кировском районе Казани.
Мальчик плохо учился в школе и неоднократно подвергался буллингу, отметил собеседник агентства. После окончания 9-го класса Альберт Абдуллин поступил в местное училище.
По данным столичного СК, подозреваемый ранее был судим. Как сообщил собеседник «Татар-информа», его бывший одноклассник не раз привлекался к уголовной ответственности. По его словам, освободившись из колонии за совершение убийства, Альберт Абдуллин отправился добровольцем на СВО. Совсем недавно молодой человек вернулся из зоны спецоперации и снова совершил преступление.
В ближайшее время суд изберет Альберту Абдуллину меру пресечения. Свою вину в убийстве женщины он полностью признал.
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