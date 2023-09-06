Выдача сельской ипотеки может возобновиться в следующем году

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода РТ

Выдачу льготной сельской ипотеки в России могут возобновить с начала следующего, 2024 года, выдачу льготных кредитов АПК — в конце текущего, 2023 года. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев на совместном заседании комитетов Государственной Думы по контролю и по аграрным вопросам, передает ТАСС.

«По льготной сельской ипотеке, я думаю, что где-то с нового года мы начнем выдавать. У нас выросли наши обязательства по ранее выданным кредитам, с учетом увеличения ключевой ставки. Но <…> сейчас я думаю, что в процессе согласования бюджета получим деньги и в новом году начнем выдавать сельскую ипотеку», — пояснил министр.

«По льготному кредитованию <…>, и по инвестиционному, и по короткосрочному, к концу года будем. Сейчас мы изыскиваем ресурсы <…>», — добавил Дмитрий Патрушев, отказавшись обозначать точные сроки возобновления кредитования.

Ранее, 25 августа, Минсельхоз предупредил, что российские банки временно приостанавливают выдачу сельской ипотеки из-за повышения ключевой ставки Банка России. Незадолго до этого, в июле, Правительство РФ увеличило размер сельской ипотеки в два раза — до 6 млн рублей.