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Правительство России увеличило размер сельской ипотеки в 2 раза – до 6 млн рублей
В России расширяются условия участия граждан в сельской ипотеке. Об этом Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил на заседании федерального Правительства.
«Теперь Правительство расширяет для граждан условия участия в государственной программе. В первую очередь возрастает размер льготного кредита с 3 до 6 млн рублей для жителей тех субъектов РФ, которые применяют этот механизм. Мы также корректируем цели такого займа, чтобы при приобретении жилья на сельских территориях у людей был более широкий выбор. Можно будет взять кредиты на покупку квартиры в многоэтажном доме в опорных населенных пунктах. Их у нас более полутора тысяч по всей стране», – сказал Мишустин.
Видео: телеграм-канал Правительства РФ.
Он также отметил, что еще одним нововведением станет возможность для сельских жителей приобретать за счет кредита готовые домокомплекты и строиться своими силами.
Мишустин доложил, что в этом году на реализацию программы в федеральном бюджете предусмотрено свыше 19,5 млрд рублей. Всего с момента старта сельской ипотеки такой поддержкой воспользовалось уже более 116 тыс. заемщиков.
«Благодаря этому граждане смогли приобрести или построить свыше 6,5 млн кв. метров жилья», – уточнили в Кабмине.
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