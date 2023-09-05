«Ведомости»: Правительство планирует ужесточить условия льготной ипотеки

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Правительство РФ собирается увеличить размер первоначального взноса по льготной ипотеке с 15 до 20%, а также снизить на 0,5 процентного пункта предельную величину субсидии кредитным организациям. Об этом со ссылкой на источники пишет газета «Ведомости».

Близкий к Правительству собеседник издания подтвердил эту информацию, тогда как сотрудник одного из институтов развития сообщил только, что такие изменения обсуждаются. Третий источник заявил, что условия ипотеки с господдержкой хотят изменить, но не стал вдаваться в детали.

«Еще несколько месяцев назад стало в целом понятно, что льготная ипотека разогналась до такой степени, что ее пора прижимать», — подчеркнул первый среди собеседников газеты.

Среди ключевых рисков источник упомянул несбалансированность рынка недвижимости и продолжающееся увеличение стоимости жилья. В связи с этим власти хотят привести спрос в соответствие с темпами роста предложения, сбалансировать рынок и снизить риски роста цен.

По итогам 2022 года Татарстан занял 11-е место в рейтинге регионов по развитию ипотеки, о чем ранее сообщал «Татар-информ».