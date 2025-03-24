«Татар-информ», сайт Госдумы и еще семь российских сайтов заблокировали в Латвии

Сайт «Татар-информа» и еще восемь российских интернет-ресурсов заблокированы в Латвии. Такое решение принял Национальный совет по электронным СМИ, сообщает правительственное издание этой страны Latvijas vēstnesis.

Помимо сайта информагентства, под блокировку попали сайты Государственной Думы и Российского совета по международным делам, а также журнала «Россия в глобальной политике» и портала «АфтерШок».

Обосновывая свое решение, Совет по электронным СМИ сослался на оценку другого государственного учреждения, которое пришло к выводу, что деятельность этих российских интернет-ресурсов может оказать негативное воздействие на сплоченность латвийского общества и на поддержку, оказываемую Украине, а опубликованная на них информация направлена против независимости, суверенитета и территориальной целостности Латвии.