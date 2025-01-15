Генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков появился на сайте Миротворец*

Генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков внесён в базу данных сайта «Миротворец»*.

«Татмедиа» регулярно освещает темы, связанные с СВО, с тем, как бойцы из республики защищают Родину на передовой. Сайты «Татмедиа» рассказывают о помощи Татарстана в восстановлении подшефных городов – Лисичанска и Рубежного.

«Татар-информ» рассказывал, что в октябре прошлого года в луганском Доме журналистов Шамиль Садыков участвовал в подписании соглашения о сотрудничестве с «Луганьмедиа».

«Обмен опытом – это ключевой инструмент для жизни журналистов», – отметил тогда генеральный директор АО «Татмедиа».

* - Проукраинская база «Миротворец» была создана в 2014 года и заблокирована в России по решению суда. Официальные российские лица неоднократно называли ресурс экстремистским.