Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков появился на сайте Миротворец*
Генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков внесён в базу данных сайта «Миротворец»*.
«Татмедиа» регулярно освещает темы, связанные с СВО, с тем, как бойцы из республики защищают Родину на передовой. Сайты «Татмедиа» рассказывают о помощи Татарстана в восстановлении подшефных городов – Лисичанска и Рубежного.
«Татар-информ» рассказывал, что в октябре прошлого года в луганском Доме журналистов Шамиль Садыков участвовал в подписании соглашения о сотрудничестве с «Луганьмедиа».
«Обмен опытом – это ключевой инструмент для жизни журналистов», – отметил тогда генеральный директор АО «Татмедиа».
* - Проукраинская база «Миротворец» была создана в 2014 года и заблокирована в России по решению суда. Официальные российские лица неоднократно называли ресурс экстремистским.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»