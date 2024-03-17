«Выборы проходят без инцидентов»: иностранные наблюдатели побывали в Алексеевском

Фото: газета «Заря»

Наблюдатели из других стран побывали в Алексеевском районе, где ознакомились с работой избирательного участка № 671, расположенного в здании молодежного центра «СинЭнергия». Об этом пишет газета «Заря».

Среди зарубежных экспертов — представители Гватемалы, Доминиканской Республики, Бангладеша, Индонезии, Испании и Танзании. Гости проверили, как проходит избирательный процесс, и были впечатлены его организацией.

Фото: газета «Заря».

«Всё проходит гладко, без каких-либо инцидентов, в дружелюбной атмосфере. Люди идут на выборы с желанием реализовать свое право голоса», — рассказал о впечатлениях Хуан Антонио Агилар Сантиньяно из Испании.

Кроме того, наблюдатели также заинтересовались работой молодежного центра, где расположен избирательный участок. Они осмотрели здание и приняли участие в мастер-классе по раскрашиванию кашпо.

Фото: газета «Заря»

Преподаватель политологии из Индонезии Деви Рахмавати оценила качество работы с молодежью и была удивлена тому, что подобные мастер-классы и кружковая деятельность проводятся на бесплатной основе.

Ранее зарубежные наблюдатели побывали в Челнах и Болгаре.

Восьмые по счету выборы Президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).

Напомним, что 15 марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков. Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тысячи членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.