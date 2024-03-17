«У вас есть чему поучиться»: международные эксперты и наблюдатели побывали в Челнах

Фото: Эльмира Гайнутдинова

В Набережных Челнах международные эксперты и наблюдатели посетили несколько избирательных участков.

Деви Рахмавати — эксперт из Индонезии, которая оценивает чистоту выборного процесса. Девушка отмечает, что у нашей страны есть чему поучиться.

«Вы проводите выборы в течение 3-х дней. А у нас на голосование отводится один день. И это очень интересный опыт. Количество населения в Индонезии в два раза больше, чем в России, поэтому три дня — это намного удобнее», — сказала Деви Рахмавати.

Фото: Эльмира Гайнутдинова

Международные эксперты и наблюдатели приехали из Доминиканской республики, Бангладеша, Индонезии, Испании и Танзании. Они подчеркнули, что в России к выборам главы государства относятся со всей серьезностью.

«Больше всего меня поразило, насколько хорошо всё организовано. На каждом участке установлены камеры, везде все по регламенту и нарушений нет ни на одном из избирательных пунктов. Все готовы предоставить любую информацию, ответить на вопросы, всегда открыты к диалогу», — говорит эксперт из Танзании Фрэнсис Альфред Мвакабумбе.

Эксперты сравнили, как проходит голосование у них и в нашей стране, отметив, что есть как схожие элементы, так и отличия. Так, их удивило, что для России выборы — это праздник, когда взрослые приходят с детьми и все в хорошем настроении.

Фото: Эльмира Гайнутдинова

«Всё проходит в хорошей атмосфере, всё организовано согласно закону. Согласно соблюдению всех норм. И что удивительно, что всё это проходит действительно празднично. То есть для людей это праздник», — подчеркнул Хосе Мануэль Менедес Манхон из Испании.

Если для избирателей выборы — праздник, то для наблюдателей и экспертов — важная миссия. Они оценивают не только процесс голосования.

«Мы будем присутствовать на закрытии избирательного участка, а также когда будет вестись подсчет голосов. Я не могу точно сейчас назвать конкретный избирательный участок, на котором мы будем находиться, но у нас это запланировано по программе. И также узнаем уже предварительные итоги», — поделился эксперт из Доминиканской республики Джоэль Ирисарис Паулино Кастелланос.

Фото: Эльмира Гайнутдинова

Международные эксперты смогли увидеть, как голосуют избиратели на участках как работают российские наблюдатели. Зарубежные гости назвали выборы президента страны высокотехнологичными.

Напомним, что 15 марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Фото: Эльмира Гайнутдинова

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента России продлятся еще 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).