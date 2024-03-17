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«У вас есть чему поучиться»: международные эксперты и наблюдатели побывали в Челнах
В Набережных Челнах международные эксперты и наблюдатели посетили несколько избирательных участков.
Деви Рахмавати — эксперт из Индонезии, которая оценивает чистоту выборного процесса. Девушка отмечает, что у нашей страны есть чему поучиться.
«Вы проводите выборы в течение 3-х дней. А у нас на голосование отводится один день. И это очень интересный опыт. Количество населения в Индонезии в два раза больше, чем в России, поэтому три дня — это намного удобнее», — сказала Деви Рахмавати.
Международные эксперты и наблюдатели приехали из Доминиканской республики, Бангладеша, Индонезии, Испании и Танзании. Они подчеркнули, что в России к выборам главы государства относятся со всей серьезностью.
«Больше всего меня поразило, насколько хорошо всё организовано. На каждом участке установлены камеры, везде все по регламенту и нарушений нет ни на одном из избирательных пунктов. Все готовы предоставить любую информацию, ответить на вопросы, всегда открыты к диалогу», — говорит эксперт из Танзании Фрэнсис Альфред Мвакабумбе.
Эксперты сравнили, как проходит голосование у них и в нашей стране, отметив, что есть как схожие элементы, так и отличия. Так, их удивило, что для России выборы — это праздник, когда взрослые приходят с детьми и все в хорошем настроении.
«Всё проходит в хорошей атмосфере, всё организовано согласно закону. Согласно соблюдению всех норм. И что удивительно, что всё это проходит действительно празднично. То есть для людей это праздник», — подчеркнул Хосе Мануэль Менедес Манхон из Испании.
Если для избирателей выборы — праздник, то для наблюдателей и экспертов — важная миссия. Они оценивают не только процесс голосования.
«Мы будем присутствовать на закрытии избирательного участка, а также когда будет вестись подсчет голосов. Я не могу точно сейчас назвать конкретный избирательный участок, на котором мы будем находиться, но у нас это запланировано по программе. И также узнаем уже предварительные итоги», — поделился эксперт из Доминиканской республики Джоэль Ирисарис Паулино Кастелланос.
Международные эксперты смогли увидеть, как голосуют избиратели на участках как работают российские наблюдатели. Зарубежные гости назвали выборы президента страны высокотехнологичными.
Напомним, что 15 марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.
Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.
Восьмые по счету выборы Президента России продлятся еще 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).
Материал подготовлен при участии Эльмиры Гайнутдиновой.
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