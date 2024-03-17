Международные наблюдатели в Болгаре: «Процесс идет без нарушений»

Фото: Евита Саможенова

Сегодня на избирательных участках № 2543, № 2544 и № 2545 работали международные наблюдатели из Беларуси и Казахстана. Они отметили, что выборный процесс в районе идёт без нарушений.

Замначальника организационно-аналитического департамента постоянного комитета Союзного государства Дмитрий Санько, заместитель начальника Департамента социальной политики и информационного обеспечения постоянного комитета Союзного государства Олег Токун и замдиректора Института общественной политики Даурен Базаров обошли участки, пообщались с членами избирательной комиссии и общественными наблюдателями и ознакомились с процессом выборов на участках.

Фото: Евита Саможенова

Гостей пригласили на народные гулянья в честь Масленицы, где они отведали блинов с чаем и посмотрели концерт, который подготовили артисты спасского районного Дома культуры.

«Мы с утра прибыли в Болгар, посетили три участка, видим, что люди идут активно, на избирательных участках присутствует праздничная атмосфера, люди с полной сознательностью идут на выборы. Особенно приятно было посетить традиционный праздник Масленицу, отведать вкусных блинов и чая на свежем воздухе. Для меня это ново, а я очень люблю знакомиться с традициями других стран. Нарушений на участках не выявлено, выборы проходят в рамках законодательства Российской Федерации», — прокомментировал Даурен Базаров.

Фото: Евита Саможенова

Напомним, что 15 марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента России продлятся еще 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).