Выборы Президента Словакии пройдут 23 марта

23 марта в Словакии состоятся президентские выборы. Об этом со ссылкой на спикера парламента страны Петера Пеллегрини сообщает РИА Новости.

«Первый тур выборов президента Словакии состоится 23 марта 2024 года», — говорится в заявлении.

Пеллегрини добавил, что при необходимости второй тур будет организован 6 апреля.

В октябре в Словакии состоялись парламентские выборы, победу одержала партия экс-премьера страны Роберта Фицо, публично выступавшего против оказания помощи Украине. В ноябре республика приняла решение прекратить поставки оружия Киеву, ограничившись гуманитарными грузами.

Напомним, что в марте 2024 года состоятся и выборы Президента России. Голосование продлится три дня — 15-17 марта.