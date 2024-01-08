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Выборы Президента Словакии пройдут 23 марта
23 марта в Словакии состоятся президентские выборы. Об этом со ссылкой на спикера парламента страны Петера Пеллегрини сообщает РИА Новости.
«Первый тур выборов президента Словакии состоится 23 марта 2024 года», — говорится в заявлении.
Пеллегрини добавил, что при необходимости второй тур будет организован 6 апреля.
В октябре в Словакии состоялись парламентские выборы, победу одержала партия экс-премьера страны Роберта Фицо, публично выступавшего против оказания помощи Украине. В ноябре республика приняла решение прекратить поставки оружия Киеву, ограничившись гуманитарными грузами.
Напомним, что в марте 2024 года состоятся и выборы Президента России. Голосование продлится три дня — 15-17 марта.
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