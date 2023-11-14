Словакия решила прекратить поставки оружия на Украину

Словакия решила отказаться от дальнейших поставок Украине оружия из своих запасов. Вместо этого она предложит Киеву «достаточно широкий спектр» гуманитарной поддержки, сообщает Минобороны республики.

Глава Минобороны страны Роберт Калиняк уже сообщил об этом генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу. Решение словацкой стороны, отметили в ведомстве, было принято с пониманием.

«Несмотря на это, Словакия предлагает достаточно широкий спектр гуманитарной, гражданской и технической нелетальной помощи», — отмечается в заявлении.

Весной 2023 года, напомним, Братислава передала Киеву несколько истребителей МиГ-29, а в начале октября бывший Премьер-министр Роберт Фицо подчеркнул, что у страны есть более серьезные проблемы, чем Украина.

С начала конфликта на Украине Словакия передала ей оружие, боеприпасы и технику на 671 млн евро — в общей сложности 13 пакетов военной помощи.