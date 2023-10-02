В ЕК заявили, что выборы в Словакии сопровождались «беспрецедентной дезинформацией»

Выборы в парламент Словакии, на которых победила возглавляемая экс-премьером республики Робертом Фицо партия «Направление — социальная демократия», сопровождались беспрецедентной дезинформацией. С таким утверждением выступила зампредседателя Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова, передает ТАСС.

«ЕК с уважением принимает итоги парламентских выборов в Словакии, — заявила Юрова. — Но нужно отметить, что, например, продемонстрировавшая на них второй результат партия „Прогрессивная Словакия“ столкнулась с беспрецедентной расправой с помощью дезинформации».

Она утверждает, что это очевидно из всех документов о состоянии дезинформационных кампаний в Евросоюзе, которые ей предоставили на минувшей неделе. По ее словам, словацкое информационное пространство было сильно наполнено материалами ультраправых и иных источников.

Юрова также заявила, что перед выборами в Словакии распространялся ролик, наполненный фейками, в котором якобы участвовал председатель «Прогрессивной Словакии» Михал Шимечка (является заместителем спикера Европарламента). Видео создали неизвестные лица при помощи ИИ с целью подорвать у избирателей доверие к возглавляемой им партии, утверждает зампредседателя ЕК по вопросам европейских ценностей и транспарентности.

Партия SMER получила на выборах в Нацсовет республики 22,94% голосов, что принесло ей 42 депутатских кресла из 150. Второй стала «Прогрессивная Словакия» — 17,96% голосов и 32 места. Ранее в интервью изданию Aktuality Фицо заявил, что Словакия сейчас сталкивается с собственными серьезными проблемами, поэтому Братислава не будет в дальнейшем оказывать Киеву военную поддержку.