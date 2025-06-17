Вяленое мясо и домашние снеки для бойцов СВО начали изготавливать в Заинске

В Заинске волонтеры из объединений «Масксети „Zаинск с Vами”» и «Умелые ручки. ZOV СЕРДЦА» нашли новое направление помощи фронту – они начали готовить вяленое мясо и мясные снеки для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

Оба движения возникли с первых дней СВО и уже давно зарекомендовали себя. Добровольцы работают ежедневно: в 33 точках Заинского района они плетут маскировочные сети, шьют защитные костюмы и приспособления, необходимые бойцам. С начала работы в зону спецоперации уже отправлено более 8 тыс. масксетей. Волонтерское движение «Zаинск с Vами» координирует Елена Хисамутдинова.

Параллельно действует и второе направление – «Умелые ручки. ZOV СЕРДЦА». Его основали родные и близкие участников спецоперации: мамы, жены, сестры, дочери. С первых дней женщины задумались, как сохранить здоровье и силы бойцов – так возникла идея домашней сушки овощей, зелени, круп и мяса.

«Ежедневно мы изготавливаем множество универсальных сухих блюд: супы, каши, салаты. Все продукты приносят местные жители – это экологически чистые овощи, зелень, выращенные на своих участках. Мы сушим их, упаковываем и отправляем. Такие блюда долго хранятся, легко готовятся в полевых условиях», – рассказала координатор «Умелых ручек» Елена Ильина.

Общий объем отправленных за время работы заинских волонтеров – более 70 тыс. порций домашней еды.

Недавно два движения решили объединиться для нового направления – изготовления вяленого мяса и мясных снеков. Идея родилась случайно: Елена Ильина однажды приготовила снеки из мяса птицы, и бойцы, получившие посылку, были в восторге.

«Мы получили очень много отзывов, – говорит Елена Хисамутдинова. – Решили развивать это направление, собрали средства и купили дегидратор. Теперь активно сушим мясо и готовим очередную отправку».

Снеки и вяленое мясо – ценный продукт для военных. При правильной сушке они хранятся до 180 дней, не теряя вкусовых качеств и питательной ценности.

Работа продолжается – и каждый день в Заинске сотни рук собирают тепло, заботу и вкус домашней еды, чтобы передать их военнослужащим.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено (на начало весны 2025 года – прим. Т-и)», – заметил он.

2025-й объявлен в России Годом защитника Отечества.

Материал подготовлен при участии Айгуль Яруллиной.