«Вы настоящий тыл»: в Нижнекамске поздравили мам и жен бойцов СВО

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В преддверии 8 Марта в Нижнекамске прошли мероприятия в честь матерей, жен и бабушек бойцов специальной военной операции. Представители депутата Государственной Думы Айдара Метшина навестили Татьяну Шаронову – мать военнослужащего, пропавшего без вести. Уже четыре месяца она живет надеждой на любую весточку о сыне.

«Мы верим, что он вернется. Его ждет сын, его ждут друзья, мы все ждем...» – говорит Татьяна.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Депутат передал женщине букет цветов и подарок. При этом он сказал, что матери героев – это не только сильные, но и нежные, прекрасные женщины, заслуживающие внимания и поддержки.

В библиотеке 7-го микрорайона состоялось торжественное мероприятие, куда пригласили жен, матерей и бабушек военнослужащих. Поздравить их пришли ветераны спецоперации.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Хотим пожелать вам сил, терпения и не сломаться. Те, кто ушел, – настоящие герои», – заявил председатель Союза ветеранов СВО Нижнекамска Алексей Марчук.

По инициативе Айдара Метшина, взявшего шефство над 140 семьями мобилизованных и контрактников в Гагаринском избирательном округе, было организовано поздравление всех женщин, чьи родные сейчас находятся на передовой.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Мы благодарим матерей и жен наших бойцов за их силу духа. Вы настоящий тыл, который поддерживает и вдохновляет», – подчеркнула председатель СТОС микрорайонов №6 и 7 Лариса Орлова.

«Милые дамы, нежные, любимые, сердцу необходимые! Поздравляю вас с этим великим праздником! Желаю здоровья, любви, счастья. Спасибо, что ждете, что помогаете – это очень важно», – подчеркнул в свою очередь боец с позывным Красавчик.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Но главным подарком для женщин стала возможность увидеть и обнять военнослужащих, похожих на их сыновей и мужей.

В эти мгновения в глазах матерей блестели слезы – они помнят тех, кого ждут и в кого верят.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Кремле, что из республики на спецоперацию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Также в зоне СВО бойцы получают от 210 тыс. рублей в месяц.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

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