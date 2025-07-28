«Влияет на боевой дух солдат»: в Менделеевске бойцы СВО вручили медали волонтерам

Сегодня в Менделеевске прошла теплая встреча. Участник спецоперации, боец 3-го батальона 1455 полка военной части 95397 Ильнур вручил медали «За помощь фронту» волонтерам и руководству Менделеевского района – от имени командира полка.

Награды получили активные волонтеры Антон Манин, Лилия Гильфанова, Зайра Ширифуллина, Татьяна Бурсова, а также руководитель Менделеевского района Роберт Искандаров.

После вручения бойцы и жители собрались за чашкой чая. За неформальной беседой участники СВО поделились историями с передовой, рассказали о текущей обстановке и о том, какая помощь особенно важна в данный момент.

Роберт Искандаров поблагодарил бойцов за доверие и отметил роль менделеевцев в общем деле.

«Благодаря неравнодушным жителям Менделеевска были собраны средства и закуплены радио- и электронные приборы, необходимые нашим солдатам. Мы передали их сегодня, и будем продолжать помогать фронту. Дорогие волонтеры, ваша поддержка и неравнодушие – это то, что дает силу и уверенность нашим бойцам. Вы – настоящие патриоты. Мы гордимся вами и благодарим за то, что не остаетесь в стороне!» – сказал он.

Со словами благодарности к землякам обратился и сам боец Ильнур.

«Огромное вам спасибо! Очень нужна ваша помощь. Приятно получать поддержку из дома – это влияет на боевой дух солдат», – сказал он.

В июле Роберт Искандаров доставил в зону СВО 20 тонн гуманитарного груза. В числе переданных вещей – автомобили УАЗ и «Нива», мотоциклы, строительные материалы, медикаменты, продукты, питьевая вода, антидроновые одеяла, расходники для госпиталей и многое другое.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО.

«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле.

«Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.