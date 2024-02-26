«Мы не только вас хвалить приехали»: на какие проблемы Мухаметшин указал главе Елабуги

Рабочую поездку в Елабугу Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин начал с посещения штаб-квартиры «Алабуга Политех»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Этот город обречен на успешное развитие»

Рабочую поездку в Елабугу Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин начал с посещения штаб-квартиры «Алабуга Политех» — крупнейшего образовательного центра по подготовке квалифицированных рабочих кадров.

18-этажный комплекс за 7 млрд рублей открылся в октябре прошлого года. Он рассчитан на 2 тыс. человек, здесь расположено 706 квартир, есть зоны для работы и отдыха, аудитории, спортзал, переговорные и другие общественные пространства. Созданы все условия для непрерывного учебного процесса, который в колледже строится уникальным способом: студенты здесь обучаются в аудиториях под руководством преподавателей и инженеров заводов-резидентов ОЭЗ «Алабуга», а также параллельно проходят стажировку в профильных подразделениях компании.

18-этажный комплекс за 7 млрд рублей открылся в октябре прошлого года Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«„Алабуга Политех“ очень впечатлил меня. После посещения и беседы с руководством и студентами еще раз убедился, что найдена очень хорошая практическая форма подготовки кадров. Там они живут, учатся, трудоустраиваются по приглашению на предприятия особой экономической зоны и получают заработную плату», — поделился Фарид Мухаметшин впечатлениями.

По его словам, много здесь и иностранных студентов, которые приезжают и получают качественные знания.

«Этот город обречен на успешное развитие. Я думаю, что поддерживаемый усилиями руководства район республики сделает на следующий год еще один полноценный шаг вперед в своем развитии. Желаем успехов», — отметил Председатель Госсовета РТ.

Фарид Мухаметшин поблагодарил руководство района за достигнутые в прошлом году высокие показатели.

«Несмотря на все объективные сложности, я поздравил и поблагодарил руководство района и елабужан за те успехи, которые они сделали в своём развитии в 2023 году», — сказал он.

Сейчас в центре «Алабуга Политех» обучаются 2,5 тыс. человек, а «через год-полтора» он выйдет на 10 тыс. студентов Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Ранее на встрече с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым высокую оценку проекту «Алабуга Политех» дал Президент России Владимир Путин. По его мнению, это очень хороший пример, который необходимо продолжать тиражировать.

Минниханов рассказал главе государства, что сейчас в центре обучаются 2,5 тыс. человек, а «через год-полтора» он выйдет на 10 тыс. студентов. «Вообще план выйти на 25 тысяч. И самое главное, там дуальное образование. Они днем работают, сколько по времени им можно работать, а потом вечером учатся. Зарабатывают деньги. Очень заинтересованы», — уточнил руководитель республики.

«Несмотря на сложную международную обстановку, резиденты ОЭЗ успешно реализуют новые проекты»

Докладывая об итогах 2023 года, глава Елабужского района Рустем Нуриев сообщил, что муниципальный район занимает первые места в рейтинге социально-экономического развития и по объему инвестиций на душу населения. Средняя заработная плата достигает 82 тыс. рублей.

Рустем Нуриев сообщил, что муниципальный район занимает первые места в рейтинге социально-экономического развития и по объему инвестиций на душу населения Фото: городелабуга.рф

«Такого результата нам удалось достигнуть благодаря совместным усилиям муниципалитета, экономической зоны „Алабуга“, „Эссен Продакшн АГ“, публичному акционерному обществу „Татнефть“, инвесторам сельскохозяйственной отрасли и работникам социальной сферы. Выражаю благодарность Раису Республики Татарстан Рустаму Нургалиевичу Минниханову за внимание к нашему району», — сказал руководитель муниципалитета.

Валовой территориальный продукт оценивается за 2023 год в 113 млрд рублей, наибольшую долю в нем занимает промышленность — 69%. В 2023 году району удалось сохранить 5-е место в республике по объему отгруженной продукции. Этот показатель составил 246,8 млрд рублей.

Объем инвестиций вырос в 3 раза и составил 138 млрд рублей. Центром притяжения инвестиций Елабужского района является ОЭЗ «Алабуга».

«Несмотря на сложную международную обстановку, резиденты экономической зоны успешно реализуют новые проекты», — заметил Нуриев.

Так, наряду с запуском производства новой модели легких коммерческих автомобилей «Атлант» завод «Соллерс-Алабуга» в прошедшем году приступил к серийному производству дизельных двигателей. Максимальная мощность предприятия — 50 тыс. агрегатов в год. В 2023 году предприятием выпустило 8,6 тыс. грузовых автомобилей и более 500 автобусов, выручка составила более 20 млрд рублей. Компания занимает более 10% российского рынка автомобилей.

Предприятие «Джошкуноз Алабуга» инвестировало в проект серийного производства деталей шасси для «АвтоВАЗа». Из общего объема инвестиций, который составил 1 млрд рублей, половину в виде льготного займа предоставил федеральный Фонд развития промышленности.

В тандеме с предприятием-резидентом «Соллерс Алабуга» завод запустил производство кузовных элементов для автомобилей Aurus.

В тандеме с предприятием-резидентом «Соллерс Алабуга» завод запустил производство кузовных элементов для автомобилей Aurus Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

По словам Нуриева, наряду с резидентами особой экономической зоны, успешно развиваются промышленные предприятия района. Крупнейшим производителем пищевой продукции и одним из бюджетообразующих предприятий является «ЭССЕН Продакшн АГ». Компания производит более 20% всей продукции района.

«Всего в прошлом году благотворительным фондом „Махеев“ была оказана помощь в реализации социально значимых проектов на сумму 60 млн рублей. Ведется поддержка развития лыжного спорта, плавания, направляются средства на благоустройство городской среды и в проведение культурно-массовых мероприятий», — сообщил Рустем Нуриев.

«Елабужский район собрал более 200 тонн гуманитарной помощи»

Затрагивая тему спецоперации, глава Елабужского района отметил, что жители района не забывают о земляках, которые сегодня встали на защиту Родины.

С начала проведения специальной военной операции было организованно 60 точечных отправок гуманитарной помощи для военнослужащих и 12 точечных отправок для госпиталей. Собрано 208 тонн гуманитарной помощи мобилизованным, контрактникам и добровольцам на сумму более 256 миллионов рублей. В зону СВО отправлено 28 автомобилей.

Из Елабужского района направлена гуманитарная помощь жителям города Лисичанск и Рубежное Фото: Мария Тимашева

Также из Елабужского района направлена гуманитарная помощь жителям города Лисичанск и Рубежное.

«Подводя итог по результатам деятельности района, хочется отметить, что в своей работе мы продолжаем опираться на деятельных и инициативных людей, жителей нашего города. Благодаря их неравнодушию и профессионализму совместными усилиями мы выполняем поставленные задачи и имеем ресурсы для дальнейшего развития Елабужского района», — сказал глава района

«Мы люди добросовестные, не только вас хвалить приехали»

По словам Фарида Мухаметшина, глава района в своем докладе не остановился на резервах и недостатках.

«О них я вынужден сказать. Мы люди добросовестные, не только же вас хвалить приехали, но еще и показать, где можно преуспеть и что-то доделать. И на следующий год приехать и сказать, как и сегодня: „Вы молодцы. Я впечатлен“. Вот посмотрел объекты, которые мне показали, Елабуга преображается, хорошеет. И в экономику республики, не только своего города и района, приносит достаточно большой доход», — отметил Мухаметшин.

Фарид Мухаметшин: «Елабуга преображается, хорошеет. И в экономику республики, не только своего города и района, приносит достаточно большой доход» Фото: городелабуга.рф

«Трактора показали, которые вы делаете сейчас и торгуете ими. Наверное, и у себя снег еще надо убирать этими тракторами, тоже посмотрите. Правда, у вас снега маловато. Меньше, чем в Казани. Тем не менее на радость хлеборобам, труженикам сельского хозяйства, я думаю, урожай в этом году будет гораздо лучше и больше. Хотя показатели и в животноводстве и растениеводстве, мягко говоря, неплохие», — похвалил он.

Среди направлений, где требуется усилить работу, глава парламента назвал сокращение налоговой задолженности, решение вопросов демографии, снижение дорожно-транспортной аварийности.

«Нам жалко терять этих людей, просто жалко!»

Поднимая тему налоговой задолженности, Мухаметшин отметил, что задолженность района по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 23% и составила на сегодняшний день 569 млн рублей.

«В абсолютных цифрах это один из самых больших отрицательных показателей по республике. Я хотел обратить внимание, что существенные суммы недоимки приходится на налоги, формирующие доходную часть именно местных бюджетов. Это не в федеральный центр уходящие от вас деньги и даже не в республиканский бюджет», — отметил глава парламента.

Еще одной общей бедой для всех районов Мухеметшин убыль и старение сельского населения Фото: городелабуга.рф

Еще одной общей бедой для всех районов Мухеметшин назвал убыль и старение сельского населения. В Елабужском районе убыль в 2023 году составила 149 человек.

«В эту копилку добавляется дорожно-транспортная аварийность на дорогах Республики Татарстан. Рост числа погибших людей произошел на дорогах местного значения в Елабужском районе. За 2023 год — 105 ДТП, 9 погибших и 131 раненый. Основные смертельные исходы из-за наездов на пешеходов и ДТП с участием нетрезвых водителей», — сообщил Фарид Мухаметшин.

«Что за люди, как так можно? Очень убедительная просьба. Актив города, района обратите, пожалуйста, внимание, чтобы поправить это положение. Нужно тщательно выявлять причину каждого ДТП с погибшими и пострадавшими, направлять в районные СМИ фотографии из зала суда водителей, задержанных за управление в состоянии опьянения. Много вопросов, по которым можно работать, но на контроле этот вопрос надо бы держать. Я думаю, может быть, и на районном совете или на городском совете, Рустам Мидхатович, как-то посмотреть на эти вопросы, включить их в повестку дня, проанализировать, проявить озабоченность, довести до своих жителей. Нам жалко терять этих людей, просто жалко!» — сказал глава парламента.