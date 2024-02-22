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Путина заинтересовала работа центра «Алабуга Политех»: Очень хороший пример
Президент России считает очень хорошим пример реализации проекта «Алабуга Политех». О том, как налажена работа образовательного центра, он спросил Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Встреча состоялась в Казани.
«Это очень хороший пример и очень нужное направление», – заметил глава государства.
По словам Минниханова, сейчас в центре обучаются 2,5 тыс. человек, а «через год-полтора» он выйдет на 10 тыс. студентов. «Вообще план выйти на 25 [тыс.], – уточнил руководитель республики. – И самое главное, там дуальное образование. Они днем работают, сколько по времени им можно работать, а потом вечером учатся. Зарабатывают деньги. Очень заинтересованы».
По его словам, у студентов есть хорошие места для проживания, учебная база, организовано обучение робототехнике, электротехнике, мехатронике, биологическим очистным сооружениям. «Профессии, которые сегодня очень нужны», – заметил Рустам Минниханов.
«Продолжайте тиражировать», – подчеркнул в ответ Владимир Путин.
На это Раис РТ отметил, что уже есть соответствующие договоренности с Президентом Таджикистана.
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