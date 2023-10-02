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На создание штаб-квартиры «Алабуги Политех» направили 7 млрд рублей
В создание штаб-квартиры «Алабуги Политеха» вложили 7 млрд рублей. В комплекс входит жилое здание и ассесмент-центр, где студенты могут проводить досуг. Об этом рассказал руководитель службы администрирования арендного жилья ОЭЗ «Алабуга» Руслан Гайнутдинов.
«Общие инвестиции составили 7 млрд рублей. Ассесмент-центр вмещает одновременно 650 человек, в хостеле с 1 по 9-й этаж могут проживать порядка 2 тыс. человек. Выше расположены квартиры для руководителей. Мы построили комплекс за два года», — отметил собеседник.
Он подчеркнул, что этаж и количество соседей у студентов зависит от их должности. Пока они стажёры, они живут на первых этажах, затем, с карьерным ростом, они будут переезжать все выше.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в церемонии открытия новой штаб-квартиры «Алабуга Политех», выполненной в форме пирамиды.
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