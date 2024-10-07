«Вы для лисичан как второй мэр»: Гатин поблагодарил Магдеева от жителей Лисичанска

Группа волонтеров из Набережных Челнов более двух лет находится в Лисичанске. Меценат и предприниматель Рустам Гатин, который со своей командой занимается этой работой в подшефном Татарстану городе, на аппаратном совещании в мэрии Автограда рассказал, что за это время было приготовлено более 1,5 тыс. тонн горячей еды. На эти цели было закуплено 350 тонн продовольствия на сумму, превышающую 100 млн рублей.

«Ровно два года назад мы по вашему поручению и по поручению Раиса республики Рустама Минниханова выехали в зону специальной военной операции, в город Лисичанск, в составе команды из шести человек. Подготовленные, упакованные, с опытом, но со страхом — оттого, что мы не знали, куда едем», — поделился Гатин.

В Лисичанске челнинцев встретил курировавший тогда город вице-премьер РТ Евгений Варакин с командой. Волонтеров разместили, дали указания.

По сегодняшний день команда работает в Лисичанске и двух ближайших городах — Новодружеске и Приволье. Расстояние до передовой от места работы полевой кухни в одной из локаций составляет полтора километра.

Активист сообщил, как однажды волонтеры подверглись атаке вражеского беспилотника, несущего мину. «Относительно недавно один из наших автомобилей был атакован дроном с миной. Но, к счастью, все остались живы-здоровы. Благодаря вашей поддержке, участию города и республики мы продолжаем и ни на минуту не останавливали наш проект», — подчеркнул Гатин.

На сегодняшний день челнинцы обеспечивают горячим питанием 2,5 тыс. человек. Ранее эта цифра была вдвое больше — в еде нуждалось более 5 тыс. человек.

«С недавнего времени количество нуждающихся сократилось благодаря быстрому и хорошему восстановлению города, подаче тепла, электричества, газа, выплатам пенсий, социальных выплат и зарплат. Таким образом, количество людей, нуждающихся в горячей еде, с каждым днем сокращается», — пояснил выступающий.

Гатин заверил, что работа полевой кухни будет продолжена, пока в ней будут нуждаться лисичане. «Это единственный проект в зоне СВО, который занимается организацией горячего питания такое длительное время», — добавил челнинец.

Рустам Гатин также передал мэру Челнов Наилю Магдееву благодарственное письмо от мэра Лисичанска Эдуарда Сахненко.

«Я по просьбе и поручению мэра Лисичанска Эдуарда Валерьевича хотел бы высказать слова благодарности, а также по просьбе жителей Лисичанска. Потому что вы для лисичан теперь как второй мэр, ваше имя и наш город они давно уже выучили и ждут гуманитарки. Хотел бы передать благодарственное письмо с очень теплыми, добрыми пожеланиями», — сказал Гатин.

Ранее Магдеев рассказал о поездке на СВО. По его словам, «воины стали более мужественными, менее разговорчивыми».

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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