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Политика 13 октября 2024 18:28

Вулин: Сербия рассматривает присоединение к БРИКС как альтернативу ЕС

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Вступление в БРИКС для Сербии является реальной альтернативой присоединению к Европейскому союзу. Таким мнением в интервью Berliner Zeitung поделился зампред сербского Правительства Александр Вулин.

Он подчеркнул, что Сербия будет представлена на предстоящем саммите в Казани.

«Было бы безответственно, если бы мы не изучили все возможности, в том числе членство в БРИКС, — продолжил Вулин. — Если БРИКС привлекательно для других стран, например для ОАЭ, Саудовской Аравии или Турции, то почему иначе должно быть в случае Сербии?»

По его словам, интерес к объединению со стороны многих стран делает БРИКС «реальной альтернативой ЕС».

Напомним, что саммит состоится 22-24 октября 2024 года. Участие в нем уже подтвердили 24 лидера государств. В сентябре Вулин заявил, что прибудет в Казань для участия в международном событии.

#саммит БРИКС #Сербия
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