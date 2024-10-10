Участие в саммите БРИКС в Казани подтвердили лидеры 24 стран

Участие в саммите БРИКС на высшем уровне представительства подтвердили 24 государства. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Восемь стран, по данным на сегодняшний день, будут представлены вторыми или третьими лицами», – сказал Ушаков в ходе брифинга.

Всего в работе саммита примут участие 32 страны.

Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

Ранее директор Института нового общества Василий Колташов отметил, что саммит в Казани служит подтверждением лидерства России в международном объединении.