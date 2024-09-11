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Политика 11 сентября 2024 17:31

Вице-премьер Сербии примет участие в саммите БРИКС в Казани

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Вице-премьер Сербии Александр Вулин планирует в октябре прибыть в Казань для участия в саммите БРИКС. Он подтвердил это в беседе с РИА Новости.

«Я приеду», — сообщил собеседник агентства.

4 сентября на полях ВЭФ 2024 Вулин встретился с Президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы глава российского государства заявил, что надеется на участие Президента Сербии Александра Вучича в саммите объединения.

Позднее сербский лидер подчеркнул, что получил приглашение, однако о решении сообщит позднее.

Напомним, что саммит состоится 22-24 октября. В эти дни в столице Татарстана ожидается порядка 20 тысяч гостей.

#саммит БРИКС #Сербия
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