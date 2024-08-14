Вулин и Лавров обсудили варианты сотрудничества Сербии и БРИКС

Вице-премьер Сербии Александар Вулин и глава российского МИД Сергей Лавров обсудили модели установления сотрудничества между Белградом и БРИКС. Об этом передает ТАСС.

«Вулин отметил, что Россия никогда не ставила Сербии условия и не шантажировала ее за свою безоговорочную поддержку. Наша страна благодарна за это и не забывает многовековую дружбу между нашими двумя народами», – сказано в заявлении сербского Кабмина.

Стороны согласились, что сотрудничество между двумя странами очень хорошее и развивается на всех уровнях, в первую очередь благодаря дружеским отношениям между президентами Владимиром Путиным и Александаром Вучичем, оба государства заинтересованы в дальнейшем совершенствовании стратегического партнерства.

БРИКС – межгосударственное объединение Федеративной Республики Бразилии, Российской Федерации, Республики Индии, Китайской Народной Республики и (с декабря 2010 года) Южно-Африканской Республики. В августе 2023 года в группу были приглашены 6 новых членов, включая Аргентину, однако в конце декабря она отказалась от вступления. Пять новых членов — Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия — начали работу в БРИКС с начала 2024 года. Одно из приоритетных направлений в деятельности БРИКС – содействие укреплению глобальной безопасности и стабильности в мире. Столица Татарстана примет саммит стран БРИКС в период с 22 по 24 октября 2024-го. Как подчеркнул Раис Татарстана Рустам Минниханов, проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики.