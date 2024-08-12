Вулин заявил, что Сербия ждет официального приглашения на Саммит БРИКС в Казани

Фото: Минобороны РФ

Вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что власти его страны ждут официального приглашения на XIV Саммит БРИКС, который пройдет с 22 по 24 октября в Казани.

По его словам, для Сербии БРИКС - это шанс и реальная альтернатива Евросоюзу (ЕС). При этом данное объединение ничего не требует от Сербии, а предложить может больше, чем она просит, цитирует спикера РИА «Новости».

В свою очередь, в Евросоюзе от Сербии требуют всего, но Вулин уже не уверен, что ЕС что-то предлагает его стране.

«Я очень четко выступаю за то, чтобы Сербия очень хорошо рассмотрела все возможности БРИКС и как можно более тесное сотрудничество со странами-членами организации», — добавил спикер.

Отметим, что саммит в Казани - это ключевое событие среди более 250 мероприятий, которые пройдут по плану председательства России в БРИКС в 2024-м. Все события организуют в 11 российских регионах. За их проведение отвечают федеральные и региональные власти, общественные организации и бизнес-сообщества.