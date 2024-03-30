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Вучич заявил, что рассмотрит возможность посетить саммит БРИКС в Казани
Президент Сербии Александр Вучич рассмотрит возможность посетить предстоящий саммит БРИКС в Казани. Он заявил об этом в ходе своего обращения к нации, передает ТАСС.
Присутствовавший в зале министр иностранных дел страны Ивица Дачич сказал Президенту, что власти России пригласили его принять участие в событии в качестве специального гостя.
«Когда будет саммит БРИКС, в октябре? Я приглашен как специальный гость? <...> Спасибо им за приглашение, рассмотрим эту возможность, когда придет время», — отреагировал на это напоминание Вучич.
С 1 января 2024 года председательство в БРИКС перешло к России, оно продлится до конца года. Главным событием председательства станет саммит БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Во время мероприятия предполагается утвердить список стран — партнеров объединения. На саммит будут приглашены страны БРИКС+.
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