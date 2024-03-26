Венесуэла надеется получить членство в БРИКС на саммите в Казани

Венесуэла рассчитывает, что станет членом БРИКС во время саммита 2024 года. Об этом со ссылкой на Президента Николаса Мадуро сообщает Telesur.

«У нас есть большая надежда, что в этом году во время саммита БРИКС Венесуэла станет полноправным членом», — заявил лидер государства.

Он подчеркнул, что членство в объединении позволит Венесуэле встать в авангарде многополярного мира, а также гарантирует развитие экономики, науки и технологий.

Напомним, что в 2024 году Россия является страной-председателем в БРИКС. Саммит объединения состоится с 22 по 24 октября в Казани. Ранее стало известно, что во время события планируют утвердить список стран — партнеров БРИКС.