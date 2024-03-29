Лавров: Россия пригласит на саммит в Казани страны БРИКС+

На саммит БРИКС в Казани будут приглашены как полноценные члены объединения, так и страны БРИКС+. Причем, как сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Россия также готовится ввести новую категорию – «страна-партнер».

«При подготовке саммита в Казани осенью этого года, конечно, мы будем приглашать на заседания не только полноценных членов БРИКС, которых теперь стало десять, но и наших партнеров, так называемые БРИКС+, и параллельно готовить к саммиту решение о введении новой категории — страна-партнер. И в очереди стоит около 30 государств. Так что БРИКС действительно обрел глобальные измерения не только по своей повестке дня и не только по географии, поскольку там представлены практически все основные регионы, но еще и по количеству стран. Сейчас дипломатия развивается в такой парадигме», – цитирует Лаврова газета «Известия».

Он добавил, американцы уже доказали всему миру, что «надеяться и полагаться на нее нельзя», так как в любой момент они могут использовать доллар в качестве оружия. Поэтому сейчас идет процесс регионализации мирового развития, и все больше стран хотят положиться на надежных соседей. Причем их сотрудничество не должно зависеть от логистических, финансовых и других инструментов Запада, подчеркнул Лавров.

«А параллельно со всеми региональными процессами, впоследствии неизбежно будет возвращаться и общепланетарный какой-то процесс. И здесь БРИКС может сыграть гармонизирующую, объединяющую роль», – подвел итог министр.