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Вучич созвал встречу с представителями пяти стран Запада из-за ситуации в Косово
Президент Сербии Александр Вучич утром 30 мая проведет встречу с послами пяти стран Запада (так называемой «Квинты») — Великобритании, Германии, Италии, Соединенных Штатов и Франции — из-за ухудшения ситуации в Косово. Об этом сообщает Радио и телевидение Сербии (RTS).
«На завтра в 8 часов (9 часов по московскому времени — прим. Т-и) назначена встреча со странами „Квинты“», — сказал Вучич, заметив, что из-за этого он, скорее всего, не поедет в столицу Словакии Братиславу.
Администрация Президента Сербии уточнила, что в беседе будет участвовать и руководитель постоянной делегации ЕС в Сербии Эммануэль Жофре.
Позднее Вучич должен встретиться и с послами России и Китая — в 11 и 12 часов (12 и 13 часов по Москве), проинформировали в администрации сербского лидера.
Upd. (00.34): Накануне вечером в городе Звечане произошли стычки протестующих с силами KFOR (Kosovo Force — международные силы под руководством НАТО, отвечающие за обеспечение стабильности в регионе). Пострадали 52 серба, трое из них тяжело ранены. Еще четверо протестующих были задержаны. Также ранен 41 военнослужащий из состава KFOR.
Причиной беспорядков стало вступление в должность новых глав нескольких городов в северных муниципалитетах Косово. На прошедших в апреле выборах победу одержали косовские албанцы, потому что сербы их бойкотировали. Затем в регионе начались протесты, которые и переросли в столкновения.
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