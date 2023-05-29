Вучич сообщил о 52 сербах, раненых во время беспорядков в Косово

Сегодня во время столкновений в Косово пострадали 52 серба, трое из них тяжело ранены. Еще четверо протестующих задержаны. Об этом в обращении к нации заявил Президент Сербии Александр Вучич, передает РИА Новости.

Ранее сербское издание «Вечерне Новости» со ссылкой на руководителя больницы в Косовска-Митровице Златана Элека рассказало, что более 50 человек обратились за медицинской помощью с ранениями от резиновых пуль, светошумовых гранат и боевых боеприпасов.

В частности, один мужчина находится в реанимации с огнестрельным ранением в область таза. Травмирован и бывший глава муниципалитета Звечан Драгиша Милович, который получил несколько ударов в область груди.

В ходе стычек также пострадал 41 военнослужащий из состава KFOR (Kosovo Force — международных сил под руководством НАТО, отвечающих за обеспечение стабильности в регионе).

В связи с эскалацией ситуации Вучич призвал сербов в Косово и Метохии «не вступать в конфликт с НАТО». «<…> не потому что я напуган или кто-то из нас испуган, никому из нас лично нечего терять, а потому что этого хочет [Премьер-министр Косова Альбин] Курти...» — подчеркнул он.

Вечером в Звечане произошли стычки протестующих с силами KFOR. Причиной беспорядков стало вступление в должность новых глав нескольких городов в северных муниципалитетах Косово. На прошедших в апреле выборах победу одержали косовские албанцы, потому что сербы их бойкотировали. Затем в регионе начались протесты, которые и переросли в столкновения.