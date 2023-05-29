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ANSA: Во время столкновений с протестующими в Косово пострадал 41 военный НАТО
Во время столкновений с протестующими сербами в Косово был ранен 41 военный из состава KFOR (Kosovo Force — международных сил под руководством НАТО, отвечающих за обеспечение стабильности в регионе). Об этом сообщает итальянское агентство ANSA.
В том числе пострадали и 11 итальянских военных, рассказал министр иностранных дел Италии Анджело Таяни в своем Twitter’е. По информации сербского издания Alo, военные НАТО использовали как минимум один вертолет скорой помощи HH-60M Black Hawk для эвакуации раненых из города Звечана.
Сам KFOR проинформировал в Twitter’е о ранении примерно 25 военнослужащих, преимущественно итальянцев и венгров. У них зафиксированы травмы, переломы и ожоги от применения зажигательных устройств.
В Североатлантическом альянсе подтвердили, что военные KFOR получили ранения, осудили «неспровоцированные нападения» на них и призвали стороны вступить в диалог.
Ранее сегодня в Звечане произошли стычки протестующих с силами KFOR. Причиной беспорядков стало вступление в должность новых глав нескольких городов в северных муниципалитетах Косово. На прошедших в апреле выборах победу одержали косовские албанцы, потому что сербы их бойкотировали. Затем в регионе начались протесты, которые переросли в столкновения.
После этого Президент Сербии Александр Вучич привел армию в максимальную боеготовность и приказал войскам выдвигаться к линии разграничения с Косово и Метохией. Он также обратился к НАТО и призвал военно-политический блок предотвратить насилие над сербами в Косово.
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