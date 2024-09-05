Вучич сообщил, что получил приглашение от Путина на саммит БРИКС в Казани

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Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что получил приглашение на саммит БРИКС в Казани. Однако решение относительно участия в событии он еще не принял, сообщает РИА Новости.

По его словам, приглашение от Президента России Владимира Путина он получил 10-12 дней назад. Кроме того, накануне на полях Восточного экономического форума глава российского государства выразил надежду на приезд Вучича в октябре.

«Но, чтобы сейчас не говорить, есть много важных визитов и поездок, поэтому об этом будем разговаривать около 10 октября», — объяснил отсутствие ответа сербский лидер.

Кроме того, напомнил он, ему предстоят переговоры в Нью-Йорке в рамках Генеральной ассамблеи ООН, праздничные мероприятия в честь 80-й годовщины освобождения Белграда 20 октября. В связи с этим Вучич напомнил о роли Красной Армии, которая «с помощью наших сил принесла свободу нашей стране».

Саммит БРИКС в Казани состоится 22-24 октября 2024 года. Ранее стало известно, что Россия направила приглашения 36 иностранным лидерам.