Вторую ветку газопровода «Северный поток-2» начали наполнять газом

Процедура по закачке газа во вторую ветку российского газопровода «Северный поток-2» началась 17 декабря, заявил оператор проекта Nord Stream 2. Об этом сообщает ТАСС.

«Аналогично процедуре, проведенной по первой нитке, вторая нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь необходимого уровня объема и давления», — сказано в сообщении.

Ранее по второй нитке завершили пусконаладочные работы, чтобы можно было проконтролировать целостность газопровода.

Оператор отметил, что газопровод прошел независимую сертификацию в соответствии с применимыми техническими и отраслевыми стандартами и готов к безопасной эксплуатации.

16 декабря стало известно, что решение по сертификации российского газопровода «Северный поток-2» власти ФРГ пока не приняли. Новый канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что это решение никак не связано с политикой.

Напомним, строительство российского газопровода полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Чтобы начать перекачку газа, оператору «Северного потока-2» необходимо одобрение регулятора ФРГ.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал, что проект является коммерческим и выгоден для европейских стран.