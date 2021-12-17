Вторую ветку газопровода «Северный поток-2» начали наполнять газом
Процедура по закачке газа во вторую ветку российского газопровода «Северный поток-2» началась 17 декабря, заявил оператор проекта Nord Stream 2. Об этом сообщает ТАСС.
«Аналогично процедуре, проведенной по первой нитке, вторая нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь необходимого уровня объема и давления», — сказано в сообщении.
Ранее по второй нитке завершили пусконаладочные работы, чтобы можно было проконтролировать целостность газопровода.
Оператор отметил, что газопровод прошел независимую сертификацию в соответствии с применимыми техническими и отраслевыми стандартами и готов к безопасной эксплуатации.
16 декабря стало известно, что решение по сертификации российского газопровода «Северный поток-2» власти ФРГ пока не приняли. Новый канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что это решение никак не связано с политикой.
Напомним, строительство российского газопровода полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Чтобы начать перекачку газа, оператору «Северного потока-2» необходимо одобрение регулятора ФРГ.
Президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал, что проект является коммерческим и выгоден для европейских стран.