«Северный поток-2» не пройдет сертификацию в первой половине 2022 года

Решение по сертификации российского газопровода «Северный поток-2» пока не будет принято, заявили власти ФРГ. Процедуру из-за несоответствия праву ЕС приостановили ранее. Об этом сообщает Bloomberg.

Национальный регулятор в сфере энергетики Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) заявил, что решения по Nord Stream 2 «не будет» в первой половине 2022 года, уточняется в сообщении агентства.

Глава МИД Германии Анналена Бербок сообщает, что сертификацию «Северного потока-2» приостановили из-за того, что проект не соответствует правилам ЕС по корпоративной организации.

Работы по укладке труб «Северного потока-2» завершились еще в сентябре, а в октябре его начали заполнять газом. Германия приостановила процесс сертификации швейцарской компании Nord Stream 2 AG, которая выступает в качестве оператора газопровода. Компания должна создать дочернюю структуру в немецкой юрисдикции для того, чтобы продолжить процедуру сертификации.