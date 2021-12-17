Шольц назвал приостановку сертификации «Северного потока — 2» неполитическим решением

Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) занимается сертификацией компании Nord Stream 2 AG как основного оператора «Северного потока — 2» вне какого-либо политического контекста. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном по итогам саммита Европейского Союза, передает РИА Новости.

Немецкий лидер заметил, что «Северный поток — 2» представляет собой коммерческий проект, который при этом уже фактически реализован. Он напомнил, что сейчас рассматривается вопрос о соответствии трубопровода европейскому энергетическому законодательству.

«Этим занимается, совершенно без политики, ведомство в Германии… Этот процесс продолжается», — подчеркнул Федеральный канцлер, уточнив, что такая работа подразумевает «много консультаций».

Вместе с тем Шольц добавил, что деятельность ФРГ по защите «целостности Украины» представляет собой отдельный вопрос. По словам политика, «Германия ощущает себя очень ответственной за то», чтобы эта восточноевропейская страна «и далее оставалась транзитером газа».

Работы по укладке труб «Северного потока — 2» завершились еще в сентябре, а в октябре его начали заполнять газом. Однако Германия приостановила процесс сертификации швейцарской компании Nord Stream 2 AG, которая выступает в качестве оператора газопровода. Фирма должна создать дочернюю структуру в немецкой юрисдикции, чтобы продолжить процедуру сертификации. При этом глава BNA Йохен Хоманн предположил, что процесс вряд ли завершится в первой половине 2022 года.