Вторую карту полигона «Восточный» в Казани хотят открыть до конца июня

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Вторую карту полигона ТКО «Восточный» в столице Татарстана предполагается ввести в эксплуатацию в конце второго квартала текущего года, то есть до конца июня. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

За три года вторая карта полигона твердых коммунальных отходов сможет принять 1,6 млн тонн мусора. На объекте побывали первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов и заместитель руководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин.

По словам директора УК «ПЖКХ» Евгения Чекашова, на полигоне будут установлены системы дегазации и очистки фильтрата, а также устройства для отпугивания птиц. В основании объекта уложен гидроизоляционный материал: защитная пленка препятствует попаданию отходов в почву.

Вторая карта полигона «Восточный» должна заменить полигон на улице Химическая, который уже практически заполнен и в этом году исчерпает свой ресурс. Каждый день в городе формируется от 1500 до 1800 тонн отходов. С начала года экологи получили 125 жалоб на качество воздуха в северной зоне Казани, о чем сообщал «Татар-информ».

Изначально вторую карту полигона «Восточный», находящуюся в районе Мамадышского тракта, планировалось ввести в эксплуатацию в I квартале этого года. Прошлой осенью Росприроднадзор выявил ряд нарушений, допущенных в ходе строительства.