Росприроднадзор выявил нарушения в ходе строительства второй карты полигона «Восточный»

Полигон УК «ПЖКХ» по ул. Химической в Казани почти исчерпал ресурс и завершит эксплуатацию в первом квартале 2024 года. В связи с этим планируется открытие второй карты полигона ТКО «Восточный», однако в ходе подготовки к вводу его в эксплуатацию выявлены нарушения. Об этом сообщил на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель руководителя Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора Айрат Шигапов.

«Остаточная вместимость полигона по ул. Химической исчерпана. Сейчас необходимо разработать проект его рекультивации. В сентябре 2023 года в управление поступило извещение о начале строительства второй карты полигона Восточный в районе Мамадышского тракта. По закону объект до ввода в эксплуатацию должен получить положительное заключение органа по экологическому надзору», – сказал он.

Волжско-Камским межрегиональным управлением Росприроднадзора были проведены две выездные проверки и выявлен ряд нарушений. Это факты несанкционированного размещения отходов, нарушение проектной документации, в частности истечение фильтрата с тела полигона, и другие. В УК «ПЖКХ» направлены предписания об устранении нарушений.

«Руководство полигона планирует ввести его в эксплуатацию и начать прием отходов в первом квартале 2024 года. Но это возможно только после положительного заключения Росприроднадзора. Пока нарушения не будут устранены, полигон нельзя будет эксплуатировать», – отметил Шигапов.