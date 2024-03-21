С начала года экологи получили 125 жалоб на качество воздуха в северной зоне Казани

По жалобам жителей северной части Казани инспекторы Министерства экологии и природных ресурсов РТ провели ночной выезд на место и отбор проб. Специалисты зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации сероводорода в 11 раз, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Всего в 2024 году по различным каналам связи по северной зоне Казани поступило 125 обращений. Всплески жалоб фиксируются периодически, особенно в период неблагоприятных метеорологических условий», — пояснили «Татар-информу» в пресс-службе Минэкологии Татарстана.

Ранее министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков назвал северную зону «болевой точкой» в связи с ростом числа жалоб на загрязнение воздуха в прошлом году. Всего в 2023 году от жителей Авиастроительного и Московского районов Казани, микрорайона «Салават купере» и поселка Залесный поступило 910 обращений, что на 70% больше, чем в 2022 году. В соцсетях было опубликовано 917 жалоб на неудовлетворительное качество воздуха по сравнению с 11 за предыдущий год.

Как отмечает пресс-служба природоохранного ведомства, северо-восточнее места ночного отбора проб находится полигон ТКО по улице Химическая, эксплуатируемый УК «ПЖКХ».

«Во время отбора проб в городе были объявлены неблагоприятные метеорологические условия. Несмотря на наличие у полигона источников выбросов, на сегодняшний день у ООО „УК „ПЖКХ“ отсутствует согласованный план мероприятий по уменьшению выбросов на период неблагоприятных метеоусловий», — констатирует пресс-служба.

Кроме того, в ночь с 19 на 20 марта автоматической станцией контроля за загрязнением атмосферного воздуха в селе Осиново было зафиксировано превышение ПДК сероводорода в атмосферном воздухе в 2,05 раза.