Второй регион бессрочно установил высокий уровень террористической опасности

Вслед за Брянской областью Курская продлила ранее установленный «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Об этом сообщил руководитель региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«В Курской области действие „желтого“ уровня террористической опасности продлеваем с 4 февраля и на весь период, пока необходимы усиленные меры по защите и охране нашей территории. Обо всех возможных изменениях ситуации обязательно проинформирую», — написал губернатор.

Старовойт также попросил жителей Курской области сохранять бдительность и сообщать «о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах» по номеру 112.

Ранее в Курской области также наряду с другими приграничными регионами России Президент РФ Владимир Путин ввел средний уровень реагирования из-за частых обстрелов со стороны украинских войск. Также это касается Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Ростовской областей и Севастополя.

По данным на 3 февраля этого года, с начала специальной военной операции на Украине в Курской области повреждены 23 многоквартирных дома и 379 частных домов, а также пять школ, детский сад и больница. Сегодня стало известно о пяти прилетах по зернохранилищу в приграничном селе.