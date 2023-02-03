В одном из регионов России бессрочно ввели высокий уровень террористической опасности

Установленный в Брянской области «желтый» (высокий) уровень террористической опасности продлен с 3 февраля на бессрочный период. Действовать он будет до особого распоряжения, сообщается на сайте правительства региона.

«Данные меры не ограничивают права и свободы граждан, а направлены на повышение взаимодействия государственных органов по обеспечению безопасности и устранение выявленных угроз. Информация об отмене террористической опасности будет доведена дополнительно», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение принято в связи с информацией правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе террористического акта и организацией деятельности по противодействию его совершению. Жителям пояснили, что при «желтом» уровне террористической опасности гражданам рекомендуется сохранять спокойствие, режим вводится для усиления работы спецслужб. При этом граждане должны в этот момент им помогать и быть более бдительными.

Напомним, в Брянской области также наряду с другими приграничными регионами Президент Владимир Путин ввел средний уровень реагирования из-за частых обстрелов со стороны ВСУ. Также это касается Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя.

Из последних крупных происшествий в регионе сообщалось об обстреле крупнейшего в Европе нефтепровода «Дружба».