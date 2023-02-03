Губернатор Курской области рассказал о прилетах по зернохранилищу

В результате обстрела находящегося неподалеку от границы с Украиной села Николаево-Дарьино Суджанского района Курской области повреждено зернохранилище. Об этом сообщил руководитель региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Зафиксировано пять прилетов по складским помещениям зернохранилища одного из сельхозпредприятий. Здания получили значительные повреждения, но главное, что люди не пострадали», — написал губернатор.

Кроме того, оказалось нарушено электроснабжение в Николаево-Дарьине и еще одном селе, Свердликове. В Свердликове ремонт линий электропередач уже завершен, в Николаево-Дарьино еще продолжаются работы, уточнил Старовойт.

Накануне губернатор Курской области доложил Президенту РФ Владимиру Путину, что с начала специальной военной операции на Украине в регионе повреждены 23 многоквартирных дома и 379 частных домов, а также пять школ, детский сад и больница.

До этого Роман Старовойт сообщил о прибытии дополнительных сил для обороны границы. Позднее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин предложил расселить жителей приграничных районов Курской и Брянской областей.

Фото: t.me/gubernator_46/.