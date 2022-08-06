Второй поход за золотом: УНИКС пересобрал состав легионеров не слабее прежнего

Пережив массовый отъезд легионеров и отстранение от Евролиги в прошлом сезоне, УНИКС первым из российских клубов вышел из трансферной спячки. Казанцы уже почти заполнили всю легионерскую заявку, сумев выкупить самых настоящих звезд. О новом составе и перспективах команды Перасовича в сезоне 2022/23 – в материале спортивной редакции «Татар-информа».

Команда Владимира Перасовича, завоевавшая в минувшем сезоне бронзовые медали, полностью распустила легионерский состав Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Казанский УНИКС пока выступает главным хедлайнером этого межсезонья. Подопечные Велимира Перасовича, завоевавшие в минувшем сезоне бронзовые медали Единой лиги, полностью распустили легионерский состав (команду покинули Марко Списсу, Лоренцо Браун, О Джей Мэйо, Уильям Мосли, Джером Джонсон, Тони Джекири, Марио Хезонья и Желько Шакич) и начали трансферную кампанию с чистого листа.

Объективно, найти полноценную замену всем восьми ушедшим иностранным баскетболистам было бы невозможно, хотя бы потому, что с нового сезона в Единой лиге лимит на легионеров снизился до шести. У УНИКСа прямо сейчас их пять, но весьма вероятно, что скоро в Казань прибудет и шестой.

«Мы сократили количество легионеров. Было восемь, теперь шесть. И убрали лицензию, чтобы игроки могли играть только в международных соревнованиях», – заявила генеральный директор лиги Илона Корстин. Видимо, в руководстве лиги учли горький опыт минувшего сезона и потому решили дать больше шансов местным баскетболистам.

Богачев – о французе Лабери: «Может уйти? Ничего, обойдемся»

Одним из главных и самым проблемных трансферов УНИКСа стал переход в стан казанской команды экс-форварда испанской «Валенсии» Луи Лабери. Причем к самому французу, подписавшему с клубом однолетний контракт, как ни странно, претензий предъявить трудно. Дело совсем в другом.

Один из главных и самый проблемный трансфер УНИКСа — экс-форвард испанской «Валенсии» Луи Лабери Фото: vk.com/unicsbasket

Спустя день после официального объявления перехода 30-летнего форварда в УНИКС Федерация баскетбола Франции заявила о том, что баскетболисты в составах российских команд не будут вызваны в состав национальной команды страны.

«На заседании 28 июля 2022 года Федеральное бюро решило, что игроки и персонал, подписавшие контракт с российским или белорусским клубом, больше не могут быть выбраны в сборную страны, пока действуют меры по исключению из всех международных соревнований. Данное решение также распространяется на игроков и сотрудников, которые уже подписали контракт с российским или белорусским клубом», — говорится в заявлении федерации.

В ином случае без выступления за сборную Лабери и ему подобные могли бы и обойтись. Тем более что французу уже 30 лет и получить столь «жирный» контракт, как в России, он уже сможет вряд ли. Однако на кону домашняя Олимпиада-2024 года, и если Луи проведет полноценный сезон в УНИКСе, в Париж через два года он рискует не поехать, а это уже серьезно.

Евгений Богачев: «Не переживайте! Куда уж дальше переживать» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Поэтому не исключено, что звездный по меркам Единой лиги форвард может до столицы Татарстана не доехать. Не исключил подобный сценарий и президент УНИКСа Евгений Богачев.

«Мы подписали. Не знаю, повлияет ли это на нашего Луи Лабери. Мы всем делаем визы, они должны быть с нами в Казани. Повлияет — обойдемся без Луи. Он может уйти из клуба из-за этого решения? Все может быть. Ничего, обойдемся. Это алжирский француз. Неплохо, конечно, было бы иметь его в команде, но ладно. Не переживайте! Куда уж дальше переживать», – заявил Богачев.

Ключевой трансфер для Перасовича за 1 млн евро

Но и Лабери в УНИКСе могло бы не быть, если бы месяцем ранее в Казань не перешел разыгрывающий Дэрил Мэйкон, ставший одним из главных открытий прошедшего сезона Евролиги. И если взрывной Лабери в каком-то роде должен восполнить уход Марио Хезоньи, то Мэйкон – прямая замена Лоренцо Брауну.

Дэрил Мэйкон стал одним из главных открытий прошедшего сезона Евролиги Фото: vk.com/unicsbasket

Американец провел без преувеличения великолепный сезон в Евролиге, набирая 13,1 очка и 3,6 передачи в составе «Панатинаикоса», а на разыгрывающего претендовали два клуба Евролиги, но он все равно выбрал Россию.

«На Дэрила претендовали два клуба, которые будут участвовать в Евролиге в сезоне 2022/23, но он выбрал Казань», – сообщил российский представитель Мэйкона Обрад Фимич. Кроме того, сообщается, что Дэрил станет выскооплачиваемым игроком УНИКСа и будет получать порядка миллиона евро за сезон.

Трансфер Мэйкона можно называть ключевым, и наверняка вокруг 26-летнего баскетболиста будет создаваться новая команда Перасовича. Подписав столь сильного первого номера, казанскому клуб стало намного легче договариваться и с другими топовыми иностранцами.

«Имел интерес из НБА и Евролиги, но выбрал УНИКС»

Наглядное тому доказательство — переходы в УНИКС центрового Джалена Рейнольдса и форварда Винса Хантера.

Джален Рейнольдс последние три сезона стабильно выступал в Евролиге Фото: vk.com/unicsbasket

Первый призван заменить в Казани нигерийского баскетболистам Тони Джекири, который вышел на свой пик лишь к концу сезона. Переезд Рейнольдса в Казань в каком-то роде также можно назвать сенсацией. Последние три сезона американец стабильно выступал в Евролиге и даже имел на руках действующий контракт на следующий сезон с израильским «Маккаби».

По словам агента центрового, Рейнольдс имел предложения и от других клубов Евролиги, был даже интерес из НБА, однако главный тренер УНИКСа оказался самым убедительным в общении и уговорил того выбрать именно Казань.

Что касается Хантера, то бывший игрок клуба НБА «Мемфис Гризлис» давно зарекомендовал себя в Европе как качественного, а главное, титулованного бойца. Почти во всех своих предыдущих клубах американец приносил минимум финалы, а в сезоне 2020/21 в составе итальянского «Виртуса» был признан самым ценным игроком плей-офф Еврокубка.

Винс Хантер давно зарекомендовал себя в Европе как качественного, а главное, титулованного бойца Фото: vk.com/unicsbasket

Македонский талант из «Валенсии» и «пятерка» руководству УНИКСа

Последним на данный момент легионерским приобретением УНИКСа стал македонский разыгрывающий «Валенсии» Ненад Дмитриевич. Причем стоит отметить, что 24-летний балканец перешел в Казань на правах аренды сроком на один сезон – не самое популярное решение для президента клуба Богачева.

Но тому есть вполне разумное объяснение: укрепляющаяся «Валенсия», которая в следующем сезоне заменит УНИКС в Евролиге, не собирается лишаться молодого таланта, а казанский клуб готов предоставить Ненаду постоянную игровую практику. Выиграть с данного решения должны все три стороны.

Ненад Дмитриевич перешел в Казань на правах аренды сроком на один сезон Фото: vk.com/unicsbasket

Помимо этого, Дмитриевич, обладающий стабильным трехочковым броском, уже имеет опыт игры с тем же Лабери, в связке с которым он выступал в составе «Валенсии» в минувшем сезоне. Несмотря на то что вакантной осталась еще одна легионерская позиция, которая наверняка будет отдана под легкого форварда, можно с уверенностью говорить, что в Казани нашли альтернативы ушедшим лидерам.

Кроме того, команда учла ошибки и горький опыт минувшего сезона и серьезно усилила российский ростер: к оставшимся в Казани Андрею Воронцевичу, Вячеславу Зайцеву и Георгию Жбанову добавились три игрока сборной России: форвард Станислав Ильницкий, центровой Артем Забелин и защитник Михаил Кулагин.

Учитывая, что в следующем сезоне УНИКС не будет играть в еврокубках, за селекционную работу боссы казанцев уже сейчас заслуживают самых лестных оценок, а главным соперникам по Единой лиге из Москвы и Санкт-Петербурга впору напрячься. «Зенит» и ЦСКА однозначно стали слабее. А вот стал ли слабее УНИКС? Большой вопрос.