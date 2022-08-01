Баскетболист казанского УНИКСа исключен из сборной Франции из-за переезда в Россию

Французский новичок казанского УНИКСа Луи Лабери не будет вызван в состав национальной команды Франции по причине переезда в Россию. Об этом заявила пресс-служба французской федерации баскетбола.

«На заседании 28 июля 2022 года Федеральное бюро решило, что игроки и персонал, подписавшие контракт с российским или белорусским клубом, больше не могут быть выбраны в сборную страны, пока действуют меры по исключению из всех международных соревнований. Данное решение также распространяется на игроков и сотрудников, которые уже подписали контракт с российским или белорусским клубом», — говорится в заявлении федерации.

Таким образом, данная новость ставит под сомнение игру на международном уровне для заключившего на минувшей неделе контракт с УНИКСом форварда Луи Лабери.

Кроме того, отмечается, что в худшем случае французская сторона может также заблокировать для баскетболиста участие на домашней Олимпиаде – 2024, которая пройдет в Париже.

Стоит отметить, что ранее новичок УНИКСа Лабери регулярно вызывался в национальную сборную страны.