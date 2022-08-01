Президент УНИКСа Богачев – о возможном уходе француза Лабери: «Ничего, обойдемся»

Президент УНИКСа Евгений Богачев прокомментировал информацию о вероятном уходе французского форварда Луи Лабери из казанской команды в связи с санкциями со стороны Французской федерации баскетбола.

«Мы подписали, не знаю, повлияет ли это на нашего Луи Лабери. Мы всем делаем визы, они должны быть с нами в Казани. Повлияет — обойдемся без Луи. Он может уйти из клуба из-за этого решения? Все может быть. Ничего, обойдемся. Это алжирский француз, неплохо, конечно, было бы иметь его в команде, но ладно. Не переживайте! Куда уж дальше переживать», – цитирует Богачева «Спорт-Экспресс».

Напомним, сегодня стало известно о том, что французский новичок УНИКСа Луи Лабери не будет вызван в состав национальной команды Франции по причине переезда в Россию.

Кроме того, отмечается, что в худшем случае французская сторона может также заблокировать для баскетболиста участие на домашней Олимпиаде – 2024, которая пройдет в Париже.