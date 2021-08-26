Второй центр дополнительного образования «Адымнар» будет открыт в Набережных Челнах

Параллельно с открытием полилингвальных комплексов «Адымнар — путь к знаниям и согласию» будут открываться центры дополнительного образования «Адымнар». Первый, который откроется в начале сентября на озере Лебяжье, рассчитан на 180 детей. Следующий откроется в Набережных Челнах и станет еще более масштабным по концептуальным моментам. Об этом на пресс-конференции ИА «Татар-информ» сообщила исполнительный директор Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры РТ, заместитель Председателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова.

«Второй комплекс допобразования, аналогичный по принципам и подходам, будет построен в Набережных Челнах. Уже проектные работы для его создания тоже на стадии завершения. Поэтому эта такая интереснейшая форма работы. К тому же у нас немало загородных различных центров, теперь они будут работать на конкретное учебное образовательное учреждение», — заявила спикер.

До 2022 года в Татарстане планируется запустить несколько полилингвальных школ «Адымнар — путь к знаниям и согласию».

«Свой первый учебный год отработали Казань и Елабуга. Открыт новый комплекс в Актанышском районе с участием Президента Татарстана. 1 сентября открываем полилингвальный комплекс в Набережных Челнах. 4 сентября запускаем строительство двух новых полилингвальных комплексов в Нижнекамске и Альметьевске», — отметила спикер.

Школьные здания строит компания «Грань», реализацию проектов курирует Татьяна Ларионова. Образовательные учреждения строятся по проекту создания полилингвальных комплексов «Адымнар», инициированному Государственным Советником Татарстана и председателем попечительского совета республиканского фонда «Возрождение» Минтимером Шаймиевым.